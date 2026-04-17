Со следующей недели в Свердловской области начнут прививать детей от клещевого энцефалита

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Свердловской области продолжается прививочная кампания против клещевого энцефалита, — рапортует Минздрав. На сегодняшний день жители региона сделали уже около 110 тысяч прививок.Вакцинацию проводят как государственные, так и коммерческие медицинские организации. Особое внимание сейчас уделяется детской вакцинации. До конца текущей недели в регион поступит первая партия вакцины для детей – 70 тысяч доз, приобретённые за счёт средств областного бюджета. И со следующей недели начнётся бесплатная вакцинация детей старше 15 месяцев.Главный внештатный эпидемиолог минздрава Свердловской области Александр Харитонов разъяснил важные изменения в порядке получения вакцины. Приобрести препарат против клещевого энцефалита в аптеках теперь невозможно. Вакцина выпускается не в индивидуальной упаковке, а по 10 ампул. Вся процедура – от закупки до инъекции – может проводиться только в лицензированных медицинских организациях.Не все государственные медучреждения оперативно перестроились на новые правила. Проблемными в Екатеринбурге названы городская больница №3 и детская больница №11. В области пока отстаёт Серовская городская больница. Мероприятие для возрастной категории 18+