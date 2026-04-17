Со следующей недели в Свердловской области начнут прививать детей от клещевого энцефалита

13.41 Вторник, 21 апреля 2026
Фото: Вечерние Ведомости
В Свердловской области продолжается прививочная кампания против клещевого энцефалита, — рапортует Минздрав. На сегодняшний день жители региона сделали уже около 110 тысяч прививок.

Вакцинацию проводят как государственные, так и коммерческие медицинские организации. Особое внимание сейчас уделяется детской вакцинации. До конца текущей недели в регион поступит первая партия вакцины для детей – 70 тысяч доз, приобретённые за счёт средств областного бюджета. И со следующей недели начнётся бесплатная вакцинация детей старше 15 месяцев.

Главный внештатный эпидемиолог минздрава Свердловской области Александр Харитонов разъяснил важные изменения в порядке получения вакцины. Приобрести препарат против клещевого энцефалита в аптеках теперь невозможно. Вакцина выпускается не в индивидуальной упаковке, а по 10 ампул. Вся процедура – от закупки до инъекции – может проводиться только в лицензированных медицинских организациях.

Не все государственные медучреждения оперативно перестроились на новые правила. Проблемными в Екатеринбурге названы городская больница №3 и детская больница №11. В области пока отстаёт Серовская городская больница.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости
    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
14:15 Директор «Уралкриомаша» осуждён за гибель работницы
13:59 Эмоциональная прогулка по Зеленой роще пройдёт в Екатеринбурге
13:41 Со следующей недели в Свердловской области начнут прививать детей от клещевого энцефалита
12:15 В Екатеринбурге озвучили приговор экс-редактору «Ура.ру»
11:54 Областной суд оставил в силе штраф администрации Серова за незаконную свалку
11:29 Кровь на медицинские нужды сдают 34 550 свердловчан
11:03 На субботник в хосписе приглашают екатеринбуржцев
10:46 На завтра запланирован бой с клещами в Парке Маяковского
21:26 Мюзикл «Алые паруса» покажут под открытым небом в Екатеринбурге
21:03 Возле екатеринбургского зооприюта «Клякса» сбили кота
20:54 Уральские промышленники выдвинули кандидатов на выборы и объявили о создании нового союза
20:07 Ночью в Екатеринбурге погиб молодой водитель
19:37 Более 1,6 миллиона рублей присвоил экс-директор невьянского муниципального учреждения
19:13 Сад Нурова отпразднует День бумажного самолётика без алкоголя, но под музыку
18:53 За прошедшую неделю в Свердловской области на свет появились 644 малыша
17:25 Асбестовские врачи спасли 63-летнего мужчину с инфарктом
16:51 Мошенники выманили у школьника ключи и обчистили жильё в Екатеринбурге
16:32 В Екатеринбурге вынесли приговор по делу о коррупции в МУГИСО
15:34 Свердловское МЧС продлило штормовое предупреждение до 21 апреля
15:17 Россельхознадзор обязал хозяйку пасеки из Пышминского района переставить ульи из-за нападений пчёл
15:01 В Алапаевске за сутки задержали двух пьяных водителей
14:46 Каждого четвёртого уральца спортивные обновки мотивируют приступить к тренировкам
14:06 Джем с наркотиками прислали арестанту екатеринбургского СИЗО-1
13:02 В Екатеринбурге начали рассматривать дело о смерти кровельщика
12:53 Свердловский облсуд обязал клинику выплатить компенсацию пациентке за ошибочный диагноз
12:18 Евгений Писцов ушёл с поста главы Берёзовского
Все новости
