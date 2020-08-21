Новости дня
12:11 | 22.08.2020
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
В Екатеринбурге на подстанции загорелся электрощит
Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 03:01 по местному времени. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, на вызов выехали 24 спасателя на семи спецмашинах. Отмечается, что нарушения электроснабжения потребителей в результате пожара не было.
Все работы на месте происшествия завершились в 04:26 по местному времени. Причины возгорания выясняются.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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