Свердловчане отметят День Государственного флага России

18:11 | 21.08.2020

Фото: goodfon.ru

В Свердловской области отметят День Государственного флага Российской Федерации, об этом рассказали в департаменте информполитики региона.



«В Свердловской области уделяется огромное внимание вопросам патриотического воспитания. Ежегодно в регионе проходят сотни мероприятий, которые формируют у молодежи уважительное отношение к государственным символам и отечественной истории. И в День Государственного флага РФ необходимо еще раз напомнить жителям нашего региона, насколько великая наша Родина, насколько сильная у нас страна», - сказал исполняющий обязанности директора регионального центра патриотического воспитания Максим Канев.



Уже 21 августа волонтеры-медики и волонтеры-спасатели сдали кровь на Областной станции переливания крови. Участникам акции вручили ленточки и флажки. В загородных лагерях провели информационные часы, посвященные Дню Государственного флага.



В день торжества, 22 августа, состоится флешмоб «Флаг моего государства», а в центре Екатеринбурга и других городах области уральцам будут раздавать ленточки и флажки. Кроме того, в этот день будут подведены итоги фото-конкурса «Под флагом России», а также проведены концерты и соревнования.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»