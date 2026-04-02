Возрастное ограничение 18+
Угрожавшего продавцу пистолетом жителя Серова отправили под стражу
Фото: Серовский районный суд
В Серове под стражу отправили местного жителя, обвиняемого в хулиганстве с использованием оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ) за то, что он угрожал продавцу «Красного и Белого».
Согласно материалам дела, 9 апреля мужчина в состоянии алкогольного опьянения подошёл к кассе, достал из куртки предмет, «похожий на пневматический пистолет», и стал требовать у продавца телефон – ему якобы нужно было срочно позвонить. Кассир не стал испытывать судьбу, отдал телефон и помог набрать нужный номер, после чего нажал тревожную кнопку.
«Рассмотрев ходатайство следователя, суд постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца – до 10 июня 2026 года»,
– сообщили в пресс-службе судов области.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Сухом Логу отец метал ножи в 12-летнего пасынка
02 апреля 2026
02 апреля 2026
В Кушве начали рассматривать дело об истязании ребёнка
06 апреля 2026
06 апреля 2026