Возрастное ограничение 18+
Снег и гололёд ожидаются в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Синоптики прогнозируют снег и гололедицу в Свердловской области. Также они предупреждают о понижении температуры до -15°C на севере региона.
В субботу, 11 апреля, в регионе местами снег, мокрый снег, на юго-западе с дождём. В отдельных районах гололёд. Температура ночью -5...0°C, на севере до -10, на крайнем севере до -15°C; днём +9...+14°C, в горах и низинах до +4°C. Ветер 3-8 м/сек, ночью местами порывы до 13 м/сек.
В столице Урала ночью -2...0°C, снег, мокрый снег, гололедица; днём +11...+13°C, преимущественно без осадков. Ветер 3-8 м/сек.
В воскресенье, 12 апреля, в Свердловской области преимущественно без осадков. Ночью -3...+2°C, днём +12...+17°C, на севере до +7°C. Ветер 2-7 м/сек.
В Екатеринбурге преимущественно без осадков, ночью 0...+2°C, днём +14...+16°C. Ветер 2-7 м/сек.
Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
