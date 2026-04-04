На заснеженной дороге в Невьянском районе погиб человек

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом в Невьянском районе. Погибший — водитель легковой иномарки.Трагедия произошла на 36-м километре автодороги «Невьянск – Реж – Алапаевск – Артемовский – Килачевское». В ДТП столкнулись два автомобиля: легковая «Мазда 3» и грузовик «УАЗ».По предварительным данным, причиной аварии стало несоответствие скорости дорожным условиям: водитель «Мазды» в период снегопада выбрал небезопасную скорость и не справился с управлением. В результате этого иномарка выехала на полосу встречного движения, где и столкнулась с «УАЗом».В результате ДТП водитель «Мазды» получил травмы, несовместимые с жизнью. Мужчина скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. Пассажирка легкового автомобиля также пострадала, но выжила. Её диагноз в настоящий момент уточняется медиками. Что касается водителя «УАЗ», то он получил ушибы подбородка и грудной клетки.Личности всех участников аварии и обстоятельства ДТП в настоящий момент устанавливаются полицией. Мероприятие для возрастной категории 18+