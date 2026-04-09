Зоомагазин без лицензии на ветеринарные лекарства нашли в Екатеринбурге
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге специалисты Россельхознадзора нашли зоомагазин, у которого не было лицензии на продажу лекарств для животных.
Как сообщили в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора, в магазине ИП Зеленецкого Л. А. продавались ветеринарные препараты, но лицензии на их реализацию у предпринимателя не было. Это также подтвердилось при проверке лицензии в реестре ведомства. В итоге на хозяина магазина составили протокол.
Отмечается, что ранее ИП ранее уже штрафовали за то же самое нарушение, но он так и не оформил лицензию.
