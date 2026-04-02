Артёмовский суд не стал лишать свободы экс-директора «Жилкомстроя» Шуклина
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Артёмовский городской суд отказал следствию в аресте бывшего директора МКУ «Жилкомстрой» Андрея Шуклина.
Бывшего директора муниципального казённого учреждения обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) и халатности (ч. 1.1 ст. 293 УК РФ). По версии следствия, он продлил срок выполнения работ по контракту на реконструкцию дороги при истекшей банковской гарантии подрядчика и не проследил за сохранностью строительных материалов. Ущерб бюджету муниципального округа оценивается в более чем 17 миллионов рублей.
Следствие ходатайствовало об аресте обвиняемого, но суд отказал в этой просьбе и избрал меру пресечения в виде запрета определённых действий, сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области.
Постановление не вступило в законную силу.
