Школу свердловского посёлка Зайково оштрафовали за стрельбу в классе
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Суд оштрафовал школу в свердловском посёлке Зайково, где 27 марта 13-летний ученик устроил стрельбу.
Напомним, мальчик принёс в школу пневматический пистолет и выстрелил в одноклассницу. Также он ранил учительницу и бухгалтера.
Школа ещё может обжаловать это решение. После того как судебный акт вступит в силу, у неё будет 60 дней, чтобы его оплатить.
«Мировой судья судебного участка № 5 Ирбитского судебного района признал школу виновной в административном правонарушении по части 1 статьи 20.35 КоАП РФ и назначил штраф в размере 200 000 рублей»,
– сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области.
