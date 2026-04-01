Суд разрешил лагерю «Исетские зори» под Каменском-Уральским возобновить работу
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Каменский районный суд разрешил лагерю «Исетские зори», где отравились 14 детей, возобновить работу.
Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, накануне представитель ФГУП «ПО «Октябрь» предоставил доказательства того, что санитарные нарушения в лагере устранены.
«Исследовав материалы и выслушав доводы сторон, суд разрешил лагерю возобновить деятельность»
– сказали в пресс-службе.
