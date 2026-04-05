Находившийся на вентиляции лёгких ребёнок умер в Екатеринбурге

«Информация об отравлении 40 детей в медицинских организациях отсутствует. Анализ данных о состоянии более 200 пациентов, которые принимали смесь «Иннованта» в течение 4 месяцев, показал, что зафиксированы только два обращения в связи с диспептическими реакциями, что соответствует обычному проценту непереносимости лечебных смесей»,



— утверждается в публикации телеграм-канала «Здоровье уральцев» (который, напомним, является официальным информационным органом свердловского Минздрава).

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Печальную новость сообщило министерство здравоохранения Свердловской области. Вчера, 9 апреля, от тяжёлого заболевания умер ребёнок.Умерший ребёнок страдал тяжёлым паллиативным заболеванием. На протяжении последних двух лет он находился на искусственной вентиляции лёгких.Со смертью этого малыша в ведомстве связывают возникновение слухов о массовом отравлении детей. Согласно этой неподтверждённой информации (ставшей основой публикаций в СМИ), употребление смеси «Иннованта» привело к тому, что сильное отравление получили 40 детей, а один из них даже погиб. Однако, в областном Минздраве опровергают эти сведения и называют их фейками.Кроме того, сообщается, что умерший вчера ребёнок в последний раз получал лечебную смесь «Иннованта» в середине января 2025 года. То есть, его смерть не может быть связана с приёмом данной смеси.Однако, выдача смеси «Иннованта» временно приостановлена. На период служебного расследования детям будет выдаваться смесь другого производителя.