В Кировском районном суде Екатеринбурга завёлся хвостатый «сотрудник»

«Маршрут кота начинается с поста судебных приставов, после чего он располагается на столе, чтобы быть замеченным сотрудниками и судьями. Если внимание к нему не проявляют, кот самостоятельно заходит в кабинеты секретарей и помощников судей. Покидает здание Иск только после того, как его потребности полностью удовлетворены — кот получает корм и тактильное внимание со стороны сотрудников».

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

О необычном постоянном посетители Кировского районного суда Екатеринбурга рассказал телеграм-канал «Суды Свердловской области». Это кот, который заглядывает в инстанцию ежедневно.Кот, которому работники суда дали имя Иск, повадился в здание №19 на улице Шарташской в Екатеринбурге. Скорее всего, он живёт в одном из домов по-соседству и гулять выходит в гордом одиночестве (что, к слову, очень опасно). На то, что Иск — домашний кот указывает его ухоженность, а главное — маленький колокольчик на шее. Видимо, в одно из своих самовыгульных похождений любопытство привело кота в здание суда. А когда его встретили там с лаской, да ещё и покормили, он и решил навещать судий на регулярной основе.Прозвище Иск ему выбрали не случайно. Как шутят в суде, при каждом посещении пушистый гость проделывает ровно тот же путь, что и любое исковое заявление:Мероприятие для возрастной категории 18+