В Ирбите суд взыскал с РЖД компенсацию в пользу семьи погибшего под поездом мужчины
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Ирбите прокуратура через суд взыскала с ОАО «РЖД» компенсацию в пользу семьи мужчины, который в сентябре 2024 года в результате несчастного случая попал под поезд.
Как объяснили в прокуратуре Свердловской области, у мужчины остались дети, жена и пожилая мать, которых при жизни он полностью обеспечивал.
По закону юридические лица, деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих, обязаны компенсировать вред, если не смогут доказать, что он возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего, пояснили в ведомстве. Представитель РЖД не смог доказать обратного, и суд обязал компанию выплатить родственникам погибшего более 1,5 миллиона рублей, а также ежемесячно перечислять 22,8 тысячи рублей на каждого члена семьи.
«Фактическое исполнение постановления суда находится на контроле надзорного ведомства»,
– заверили в прокуратуре.
Житель Сосьвы отсудил у государства 570 тысяч рублей за незаконное уголовное преследование
09 апреля 2026
09 апреля 2026