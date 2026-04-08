К девяти годам приговорили екатеринбуржца за убийство собутыльника
Фото: прокуратура Свердловской области
В Екатеринбурге к лишению свободы приговорили местного жителя, который 8 ноября 2025 года убил своего знакомого, с которым распивал спиртное.
Согласно материалам дела, между товарищами внезапно произошёл конфликт. Осуждённый схватился за нож и несколько раз ударил своего собутыльника в живот, отчего тот вскоре скончался, рассказали в прокуратуре области.
Свою вину мужчина не признал. Он утверждает, что оборонялся.
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал его виновным в убийстве (ст. 105 УК РФ) и приговорил к 9 годам в исправительной колонии строгого режима.
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал его виновным в убийстве (ст. 105 УК РФ) и приговорил к 9 годам в исправительной колонии строгого режима.
