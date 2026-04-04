На перегоне Салка легковой автомобиль попал под электричку

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Пригородном районе Нижнего Тагила произошло столкновение электрички с легковым автомобилем. В силу особенностей этого ДТП, обстоятельства его выясняют одновременно транспортная прокуратура и госавтоинспекция.По имеющимся на данный момент сведениям, авария произошла сегодня, 10 апреля, в вечернее время на регулируемом железнодорожном переезде по адресу: улица Сибирская, 67, в селе Покровское. Это же происшествие зафиксировано на 20-м километре перегона Салка Свердловской железной дороги.Водитель автомобиля «Черри Тигго» при проезде через пути грубо нарушил Правила дорожного движения: он выехал на переезд на запрещающий сигнал светофора, тем самым создав помеху пассажирскому электропоезду (состав из четырёх вагонов следовал по маршруту № 7116 «Екатеринбург — Егоршино»).В результате столкновения травмы получили оба человека, находившиеся в легковом автомобиле: 48-летний водитель и его пассажирка, женщина 51 года. Оба они являются местными жителями. Пострадавших с различными травмами доставили на «Скорой» в ближайшую больницу.На месте происшествия сотрудники Госавтоинспекции продолжают проводить процессуальные действия. По факту ДТП назначено проведение официальной проверки. Ситуацию взяла под контроль и Нижнетагильская транспортная прокуратура. Ведомство организовало надзорные мероприятия на предмет соблюдения законодательства о безопасности движения. Мероприятие для возрастной категории 18+