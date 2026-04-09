Половина уральцев предпочитает смотреть комедии в онлайн-кинотеатрах





– отметил Яков Пейсахзон, директор «Авито Реклама».

«Онлайн-кинотеатры уже стали частью повседневного потребления контента, а значит, для брендов это среда с регулярным и повторяющимся контактом с аудиторией. При этом выбор здесь часто зависит от очень понятных факторов – жанра, настроения и актуальности конкретного релиза. В такой категории особенно эффективно работают кампании, которые быстро считываются и сразу попадают в текущий интерес пользователя»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Аналитики команды «Авито Рекламы» опросили более 8000 человек и узнали предпочтения жителей УрФО в онлайн-кинотеатрах.По данным площадки, большинство регулярно пользуются стриминговыми платформами: 47% смотрят контент ежедневно или несколько раз в неделю, 35% – раз в неделю и реже, а 17% не используют их вовсе.Каждый второй (50%) предпочитает комедию. Также на Урале популярны триллеры и детективы (43%), фантастика и фэнтези (41%). Далее идут драма (26%), боевики (25%), романтика (24%), документалистика (15%), реалити-шоу (7%). 45% выбирают контент по настроению, не отдавая предпочтения конкретному жанру.Решая, что смотреть, 41% учитывают жанр, 32% изучают подборки и рейтинги, 28% следуют совету друзей, 22% ориентируются на знакомых актёров и режиссёров, 18% – на обсуждения в соцсетях, 14% – на алгоритмы платформы, для 13% это часто случайный выбор.При выборе платформы жителям УрФО важен большой ассортимент (44%), качество изображения и звука (37%), новинки (28%), подборки по жанрам (24%), удобный интерфейс (20%).Реклама влияет на выбор у 78% зрителей УрФО: 19% считают её ключевым фактором, 23% – учитывают вместе с другими, 36% обращают внимание иногда, 22% игнорируют.Мероприятие для возрастной категории 18+