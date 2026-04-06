Почти в три раза сократилось количество дефицитных профессий в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области за год почти в три раза сократился список дефицитных профессий: с 45 до 16 специальностей. Такие данные приводит hh.ru.
Однако по-прежнему области не хватает врачей (1,1 резюме на вакансию при норме 4 ), дворников (1,5), главных врачей (1,9), поваров (2,2), фармацевтов-провизоров (2,5), слесарей (2,6), продавцов-консультантов (2,7), инженеров ПНР (2,8), администраторов магазина (3), токарей (3,4), заведующих аптекой, электромонтажников, мерчандайзеров (по 3,5), сварщиков (3,6), автослесарей, маляров (по 3,9).
Высокой сохраняется конкуренция за такие должности, как руководитель филиала (61,1), менеджер по работе с партнёрами (40), оператор ПК (38,5), дизайнер (37,3), офис-менеджер (35,3), аналитик (34,2), руководитель проекта (33,5), SMM-менеджер (32,7), кассир-операционист (32,6).
«Из него, в частности, выбыли товароведы, машинисты, геологи, уборщики, ветеринарные врачи, прорабы, архитекторы, монтажники. Сейчас этих специалистов достаточно, чтобы обеспечивать потребности работодателей в регионе»,
– сообщают аналитики площадки.
