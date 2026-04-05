Вернувшаяся на Урал зима заставила дорожные службы ударно поработать
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Резко сменившиеся погодные условия заметно осложнили ситуацию на дорогах Свердловской области. На уборку вновь нападавшего снега пришлось выводит в больших количествах спецтехнику.
По данным, которые опубликовал на своём телеграм-канале губернатор Денис Паслер, сегодня днём на дороги области было оперативно выведено более 300 единиц техники. В основном это были комбинированные дорожные машины, предназначенные для всесезонной обработки дорог. Всего за несколько часов дорожники использовали более трех тысяч тонн пескосоляной смеси, чтобы устранить гололёд и повысить сцепление колес с дорожным покрытием.
Сейчас местами на территории области продолжает идти снег. В связи с этим дорожным службам поручено контролировать состояние трасс в круглосуточном режиме. Работы продолжатся до полного устранения последствий снегопада.
Дожди, снег, гололед и потепление до +19° ожидаются в Свердловской области в начале недели
05 апреля 2026
05 апреля 2026
Снег и гололёд ожидаются в Свердловской области
10 апреля 2026
10 апреля 2026
Похолодание и сильный ветер ожидаются в Свердловской области
08 апреля 2026
08 апреля 2026