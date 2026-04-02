Авито продлил бесплатную доставку в пострадавший от паводков Дагестан





– рассказали в компании. «Пользователи Авито уже разместили более 13 тысяч объявлений в разделе, по которым оформлено около 2700 заказов в Дагестан. Наибольшим спросом пользуются взрослая и детская одежда, обувь, игрушки, бытовая техника»,

Юлия Медведева

Авито продолжает брать на себя расходы на доставку вещей в Дагестан и соседние регионы, пострадавшие от паводков. Акцию продлили до 1 мая.Напомним, жители пострадавших районов могут заказать товары из специального раздела #яПомогаю с доставкой за 1 рубль.Также команда площадки доставила в Дагестан 300 тонн питьевой воды и продолжает доставлять туда спецтехнику для помощи в ликвидации ЧС. На месте работают представители компании, которые помогают принимать гуманитарные грузы и распределять помощь.Кроме этого, Авито доставил 17,6 тонны кормов для собак из местных приютов.Те, кто хочет помочь, могут разместить объявление с хештегом #яПомогаю в названии и указать символическую цену от 10 рублей. Такие предложения попадают в раздел помощи Дагестану и получают приоритет в зонах ЧС с возможностью бесплатной доставки. Мероприятие для возрастной категории 18+