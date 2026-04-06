Возрастное ограничение 18+

Режим реагирования на возможную ракетную опасность вводили в Свердловской области

09.21 Пятница, 10 апреля 2026
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Департамент информационной политики Свердловской области сообщает, что в регионе вводили упреждающий режим реагирования на возможную ракетную опасность.

Сообщалось, что ответственные службы и ведомства переводили в режим готовности, а в аэропорту «Кольцово» вводили ограничения на приём и отправку самолётов. Местные предприятия также принимали меры в соответствии со своими протоколами.

Однако опасность не подтвердилась. На данный момент все ограничения сняты, пишет ДИП.

Подчеркивается, что обо всех подозрительных объектах можно сообщать по единому номеру экстренных служб «112».

Мероприятие для возрастной категории 18+

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
11:29 К девяти годам приговорили екатеринбуржца за убийство собутыльника
11:14 В Свердловской области пройдут соревнования для детей, победивших онкологию
10:51 В Ирбите суд взыскал с РЖД компенсацию в пользу семьи погибшего под поездом мужчины
10:30 Зоомагазин без лицензии на ветеринарные лекарства нашли в Екатеринбурге
09:34 Почти в три раза сократилось количество дефицитных профессий в Свердловской области
09:21 Режим реагирования на возможную ракетную опасность вводили в Свердловской области
21:15 Из-за массового ДТП на трассе под Алапаевском временно ограничивали движение
20:47 Суд апелляционной инстанции изменил наказание участковому из Ирбита
19:51 О портретах уральской столицы в фильмах расскажут на лекции Свердловской киностудии
19:15 Свердловское отделение ВООПИК выступило в поддержку «Подельников»
19:03 Екатеринбург обогнал Петербург по оценке домов и ЖК жителями
18:54 Часть Исетского водохранилища незаконно продали в частные руки
18:41 Андрей Рублёв будет молчаливо страдать на большом экране кинозала Ельцин-центра
18:04 Врачи екатеринбургской ГКБ №40 удалили желчный камень пожилой пациентке с необычной судьбой
16:36 СМИ сообщают о смерти 12‑летней школьницы под Первоуральском
16:29 В Екатеринбурге на три дня закроют участок улицы Гоголя
16:19 Белоярский суд вынес приговор по делу о гибели подростка после драки с другом
15:33 Тонны «больных» томатов из Казахстана уничтожат в Екатеринбурге
14:51 Три автомобиля столкнулись на 39‑м километре трассы «Екатеринбург – Тюмень»
14:25 Из‑за нарушений пожарной безопасности суд закрыл ТЦ «Красный» в Лесном
13:55 К восьми годам колонии приговорили экс‑начальника производства УЭМЗ за взятку
13:16 В Екатеринбурге на Шарташе задержали мужчину с «закладками»
12:00 Россияне чаще рассматривают модели Lada при выборе бюджетного авто
11:26 За реабилитацию нацизма будут судить жителя Слободо-Туринского района
11:04 Житель Сосьвы отсудил у государства 570 тысяч рублей за незаконное уголовное преследование
10:30 Екатеринбургские таможенники изъяли почти шесть тонн автозапчастей на продажу
Все новости Свердловской области
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK