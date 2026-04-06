Возрастное ограничение 18+
Режим реагирования на возможную ракетную опасность вводили в Свердловской области
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Департамент информационной политики Свердловской области сообщает, что в регионе вводили упреждающий режим реагирования на возможную ракетную опасность.
Сообщалось, что ответственные службы и ведомства переводили в режим готовности, а в аэропорту «Кольцово» вводили ограничения на приём и отправку самолётов. Местные предприятия также принимали меры в соответствии со своими протоколами.
Однако опасность не подтвердилась. На данный момент все ограничения сняты, пишет ДИП.
Подчеркивается, что обо всех подозрительных объектах можно сообщать по единому номеру экстренных служб «112».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Свердловское правительство хочет законодательно запретить продажу алкоголя в праздники
06 апреля 2026
06 апреля 2026
В Свердловской области началась запись в первые классы
01 апреля 2026
01 апреля 2026