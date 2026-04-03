Главный автоинспектор Екатеринбурга озвучил «самокатную» статистику

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

На сегодняшней пресс-конференции в екатеринбургском отделении ТАСС выступил главный государственный инспектор безопасности дорожного движения города Роман Ярыш. В частности, он озвучил цифры, связанные с участием в ДТП электросамокатов.Пресс-конференция как раз и была посвящена открытию «самокатного» сезона. По словам Романа Ярыша с 1 апреля (именно в этот день стартовал сезон пользования электросамокатами) в уральской столице зафиксировано только одно дорожно-транспортное происшествие с участием СИМ. Также он привёл прошлогоднюю статистику, зафиксировавшую 127 ДТП с электросамокатами за весь сезон. В этих авариях погибли четыре человека. Ещё 128 участников движения получили ранения различной степени тяжести.Представитель Госавтоинспекции подчеркнул, что работа по снижению аварийности ведётся системно. Сотрудники ведомства совместно с администрацией города и кикшеринговыми организациями на еженедельной основе проводят рейдовые мероприятия. Основная цель этих рейдов — выявление и пресечение административных правонарушений среди пользователей самокатов.К числу самых частых нарушений электросамокатчиками правил дорожного движения относятся переход проезжей части в неположенном месте, переход дороги на запрещающий сигнал светофора и отказ спешиваться на пешеходном переходе при управлении велосипедом или самокатом.