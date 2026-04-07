Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области пройдут соревнования для детей, победивших онкологию
Фото предоставлено организаторами
В Свердловской области принимают заявки на участие в третьем этапе соревнований «Я победитель» для детей с онкологией, которым удалось добиться устойчивой ремиссии, а также для их родных братьев и сестёр.
Дружеские состязания пройдут 22 мая. Зарегистрироваться можно на сайте организатора – благотворительного фонда «Дети России».
Как рассказали в фонде, дети могут участвовать в одиночных состязаниях и в командных играх вместе со своими братьями и сестрами. В личном зачёте они могут выбрать такие дисциплины, как лёгкая атлетика, плавание, стрельба, шашки и настольный теннис, а в командном – эстафета и стрельба. В прошлом году в соревнованиях участвовали 104 ребёнка в возрасте от 7 до 16 лет.
Параллельно с состязаниями для участников будут работать творческие «мастерские», где дети вместе с волонтёрами будут создавать поделки и сувениры, а также изучать азы робототехники и играть.
Мероприятие для возрастной категории 18+
«Радость, заряд энергии. Новые пути для роста, развития, поиска себя. Всё это, по отзывам участников, дают им соревнования "Я победитель". Мы с предвкушением тёплых встреч и ярких состязаний открыли регистрацию. Приглашаем всех, кто слышал об этих соревнованиях, сомневался, не решался выйти на старт, всё-таки попробовать. Ждём заявок!»,
– сказала Юлия Нутенко, директор фонда «Дети России».
Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
