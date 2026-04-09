Экс-депутата дегтярской думы осудили за дачу взятки
Фото: прокуратура Свердловской области
Бывшего депутата думы Дегтярска Илью Хисамова признали виновным в даче взятки начальнику местного МКУ по ЖКХ.
По версии следствия, в период с апреля по июнь 2025 года Хисамов передал начальнику муниципального учреждения взятку в размере 185 тысяч рублей, чтобы тот принял работы определённого подрядчика, отвечавшего за содержание дорог и тротуаров по муниципальному контракту, и заключил с ним новый контракт.
Ревдинский городской суд признал его виновным по пункту «б» части 4 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично, совершенная в крупном размере).
Гособвинитель запрашивал для бывшего депутата 9 лет лишения свободы и штраф в размере, равном 30-кратной сумме взятки. Однако суд назначил 8,5 лет в исправительной колонии строгого режима со штрафом в 1 850 000 рублей, равном 10-кратной сумме взятки, сообщили в прокуратуре.
Предпринимателя из Режа обвинили в даче взятки
