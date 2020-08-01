На трассе Екатеринбург-Тюмень установили модульный пешеходный переход

17:35 | 21.08.2020

Фото: пресс-служба ФКУ «Уралуправотодор»

На 33 километре автодороги Р-351 Екатеринбург-Тюмень установили новый модульный пешеходный переход. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ «Уралуправотодор».



Отмечается, что, по результатам анализа аварийности, этот участок ранее был небезопасным для пешеходов. Так, например, в 2017 году в этом месте зафиксировали пять ДТП, из них в трёх случаях был совершён наезд на пешеходов (все три человека погибли). В 2018 году в двух ДТП ранения получили два человека. В 2019 году ещё в двух ДТП были совершены наезды на пешеходов (один погиб, один пострадал).



Переход по модульному пешеходному переходу будет открыт после ввода его в эксплуатацию.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»