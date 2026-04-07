Мать избивших одноклассницу братьев-школьников осудили в Нижнем Тагиле

11.30 Понедельник, 13 апреля 2026
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле вынесли приговор местной жительнице, сыновья которой 29 декабря 2023 года избили одноклассницу.

Согласно материалам дела, женщине не понравилось, что девочка сделала замечание её сыновьям – мальчикам 2011 и 2012 годов рождения. Она подошла к школьнице и ударила её в лицо, от чего та упала на землю. И только после этого братья-школьники подошли к девочке и стали её избивать. Остановил их учитель физкультуры, невольно ставший свидетелем конфликта.

В результате девочка получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение. Вред был классифицирован как лёгкий, однако из-за травмы пострадавшая провела в больнице с 29 декабря 2023 года по 4 января 2024 года, пропустив часть новогодних праздников.

В суде мать школьников утверждала, что не трогала девочку, но прокурор доказал её вину.

Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила признал женщину виновной в хулиганстве (по ч. 2 ст. 213 УК РФ) и назначил наказание – один год лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Также с осуждённой взыскали 300 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу пострадавшей девочки, сообщили в прокуратуре области.

Напомним, уголовное дело в отношении мальчиков не возбуждалось из-за недостижения ими возраста уголовной ответственности.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
