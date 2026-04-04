Женщина погибла после массового ДТП в Екатеринбурге, ее полуторагодовалый сын в коме

17.13 Воскресенье, 12 апреля 2026
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
В Екатеринбурге 11 апреля около 18.30 на проспекте Космонавтов, 116, произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей «Лексус», «Тойота», «БМВ» и «Лада». По данным Госавтоинспекции Свердловской области, 24-летний водитель «Лексуса» двигался в сторону Верхней Пышмы и не выдержал безопасную скорость и дистанцию, после чего столкнулся с «Тойотой», от удара его отбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с «БМВ». От удара также были повреждены проезжавшие рядом автомобили, после чего загорелись «Лексус» и «БМВ».

В результате аварии пострадали четыре человека, включая водителя «Лексуса». В тяжелом состоянии были госпитализированы 30-летняя водительница «БМВ» и ее полуторагодовалый сын. Женщина была доставлена в больницу №36, где позже скончалась от полученных травм. Ребенок получил тяжелые травмы, несмотря на то, что находился в детском автокресле на заднем сиденье за водителем и был пристегнут, но он оказался непосредственно в месте удара. Сейчас малыш находится в коме.

После ДТП водитель «Лексуса» был задержан и помещен в изолятор временного содержания. По информации Госавтоинспекции Свердловской области, он имеет 7-летний водительский стаж и ранее 18 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. В больнице мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования и не смог пояснить обстоятельства произошедшего. В СМИ сообщают, что мужчина был в невменяемом состоянии и пытался скрыться с места аварии, но был задержан другими водителями.

В отношении водителя составлены административные материалы по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ за отказ от медицинского освидетельствования, по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ за неуплату административного штрафа, а также по части 1 статьи 12.15 КоАП РФ за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части. Автомобиль помещен на спецстоянку.


Дарья Суродина © Вечерние ведомости
