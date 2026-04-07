Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Два жителя Свердловской области вернулись из украинского плена вместе с другими россиянами, которых передали на границе с Белоруссией. Всего, по данным Минобороны, в страну прибыли 175 военнослужащих и семь жителей Курской области.Как сообщила уполномоченная по правам человека региона Татьяна Мерзлякова, вернувшегося екатеринбуржца разыскивала жена. После сообщения о пропаже без вести она увидела мужа на одной из видеозаписей и убедилась, что он жив. После этого женщина добивалась его возвращения. Второй освобождённый является жителем Серова, его искали мать и сестра.Среди вернувшихся свердловчан раненых нет.Мероприятие для возрастной категории 18+