Два жителя Свердловской области вернулись из украинского плена
Скриншот из видео: Минобороны России
Два жителя Свердловской области вернулись из украинского плена вместе с другими россиянами, которых передали на границе с Белоруссией. Всего, по данным Минобороны, в страну прибыли 175 военнослужащих и семь жителей Курской области.
Как сообщила уполномоченная по правам человека региона Татьяна Мерзлякова, вернувшегося екатеринбуржца разыскивала жена. После сообщения о пропаже без вести она увидела мужа на одной из видеозаписей и убедилась, что он жив. После этого женщина добивалась его возвращения. Второй освобождённый является жителем Серова, его искали мать и сестра.
Среди вернувшихся свердловчан раненых нет.
