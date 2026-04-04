В Свердловской области за сутки потушили девять пожаров и спасли 20 человек

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

За прошедшие сутки в Свердловской области пожарно-спасательные подразделения ликвидировали девять пожаров, шесть из них произошли в жилом секторе. В ходе работы огнеборцы спасли 20 человек, сообщили в МЧС России по Свердловской области.Один из пожаров произошёл в Среднеуральске на улице Ленина. В подъезде пятиэтажного дома на первом этаже загорелся электросчётчик, площадь возгорания составила 1 кв. м. Прибывшие подразделения спасли из здания 20 человек, ещё семь жильцов эвакуировались самостоятельно. Пострадавших нет.С огнём удалось справиться за 17 минут. В ликвидации участвовали 18 пожарных и пять единиц техники. Причины возгорания устанавливают пожарные дознаватели.По данным МЧС России по Свердловской области, среди пожаров, произошедших за сутки, 22% случаев связаны с коротким замыканием электрокотлов в котельных. Ещё 11% возгораний произошли из-за неосторожного обращения с огнём, и 11% — из-за неисправности узлов и механизмов транспортных средств.Мероприятие для возрастной категории 18+