Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области за сутки потушили девять пожаров и спасли 20 человек
Фото: МЧС России по Свердловской области
За прошедшие сутки в Свердловской области пожарно-спасательные подразделения ликвидировали девять пожаров, шесть из них произошли в жилом секторе. В ходе работы огнеборцы спасли 20 человек, сообщили в МЧС России по Свердловской области.
Один из пожаров произошёл в Среднеуральске на улице Ленина. В подъезде пятиэтажного дома на первом этаже загорелся электросчётчик, площадь возгорания составила 1 кв. м. Прибывшие подразделения спасли из здания 20 человек, ещё семь жильцов эвакуировались самостоятельно. Пострадавших нет.
С огнём удалось справиться за 17 минут. В ликвидации участвовали 18 пожарных и пять единиц техники. Причины возгорания устанавливают пожарные дознаватели.
По данным МЧС России по Свердловской области, среди пожаров, произошедших за сутки, 22% случаев связаны с коротким замыканием электрокотлов в котельных. Ещё 11% возгораний произошли из-за неосторожного обращения с огнём, и 11% — из-за неисправности узлов и механизмов транспортных средств.
Мероприятие для возрастной категории 18+
Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Свердловской области за сутки произошло 23 пожара, спасли людей и нашли тело мужчины на водоёме
04 апреля 2026
04 апреля 2026