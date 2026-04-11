Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области число укусов клещей превысило средние показатели
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области с начала сезона зарегистрировано 238 случаев присасывания клещей, сообщили в администрации города. Этот показатель в 1,4 раза выше среднего многолетнего уровня.
Специалисты напоминают, что в период активности клещей важно своевременно проходить вакцинацию и ревакцинацию от клещевого вирусного энцефалита. Прививки можно делать круглый год, начинать курс разрешено с 15-месячного возраста. Он включает две прививки с установленным интервалом, затем проводится ревакцинация через год и далее раз в 3 года.
По информации администрации города, с начала года в регионе выполнено более 31 тысячи вакцинаций и 77,4 тысячи ревакцинаций против клещевого энцефалита. Врачи рекомендуют не откладывать прививки и соблюдать меры предосторожности при посещении лесов и парков.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
