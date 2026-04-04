Из Екатеринбурга запустят прямые рейсы в Астрахань, Грозный и Ставрополь летом

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В летнем расписании аэропорта Кольцово в Свердловской области появятся прямые рейсы в Астрахань, Грозный и Ставрополь. Как сообщает пресс-служба Кольцово, полёты по этим направлениям до конца сезона будет выполнять авиакомпания Red Wings.Рейсы в Ставрополь начнутся с 1 мая и будут выполняться по пятницам. С 1 июня по сентябрь добавится второй вылет, самолёты будут летать дважды в неделю по понедельникам и пятницам.Новым маршрутом станет Грозный. Полёты туда стартуют 6 мая и будут выполняться один раз в неделю по средам.В Астрахань рейсы начнутся со 2 июня по вторникам. С 4 июля частота увеличится до двух рейсов в неделю, по вторникам и субботам.Мероприятие для возрастной категории 18+