Возрастное ограничение 18+
Из Екатеринбурга запустят прямые рейсы в Астрахань, Грозный и Ставрополь летом
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В летнем расписании аэропорта Кольцово в Свердловской области появятся прямые рейсы в Астрахань, Грозный и Ставрополь. Как сообщает пресс-служба Кольцово, полёты по этим направлениям до конца сезона будет выполнять авиакомпания Red Wings.
Рейсы в Ставрополь начнутся с 1 мая и будут выполняться по пятницам. С 1 июня по сентябрь добавится второй вылет, самолёты будут летать дважды в неделю по понедельникам и пятницам.
Новым маршрутом станет Грозный. Полёты туда стартуют 6 мая и будут выполняться один раз в неделю по средам.
В Астрахань рейсы начнутся со 2 июня по вторникам. С 4 июля частота увеличится до двух рейсов в неделю, по вторникам и субботам.
Мероприятие для возрастной категории 18+
Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
