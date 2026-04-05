В Свердловской области ожидается потепление до 16° с последующим похолоданием
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области в ближайшие дни сохранится переменная облачность и преимущественно сухая погода. Осадки маловероятны, ветер будет слабым и неустойчивым. Об этом сообщили в Уралгидрометцентре.
13 апреля ночью температура воздуха составит от -3° до +2°, днём потеплеет до 8–13°. В Екатеринбурге ожидается преимущественно сухая погода, ночью около +1°, днём до 12°.
14 апреля в регионе станет теплее. Ночью температура будет держаться в пределах 0…+5°, на севере до -3°, днём воздух прогреется до 11–16°, в северных районах до 6°. В Екатеринбурге синоптики прогнозируют около +4° ночью и до 15° днём.
15 апреля ожидается похолодание. Ночью температура опустится до 0…-5°, днём составит +4…+9°. В Екатеринбурге ночью около -1°, днём до +7°, существенных осадков не прогнозируется.
