В Свердловской области ожидается потепление до 16° с последующим похолоданием

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В Свердловской области в ближайшие дни сохранится переменная облачность и преимущественно сухая погода. Осадки маловероятны, ветер будет слабым и неустойчивым. Об этом сообщили в Уралгидрометцентре.13 апреля ночью температура воздуха составит от -3° до +2°, днём потеплеет до 8–13°. В Екатеринбурге ожидается преимущественно сухая погода, ночью около +1°, днём до 12°.14 апреля в регионе станет теплее. Ночью температура будет держаться в пределах 0…+5°, на севере до -3°, днём воздух прогреется до 11–16°, в северных районах до 6°. В Екатеринбурге синоптики прогнозируют около +4° ночью и до 15° днём.15 апреля ожидается похолодание. Ночью температура опустится до 0…-5°, днём составит +4…+9°. В Екатеринбурге ночью около -1°, днём до +7°, существенных осадков не прогнозируется.Мероприятие для возрастной категории 18+