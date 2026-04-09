Почти в три раза выросли поставки помело на Урал

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

За первый квартал 2026 года на Урал поступило 740 тонн помело, что почти в три раза больше, чем в прошлом. Такие данные приводят в Уральском таможенном управлении.По словам исполняющего обязанности начальника Уральского таможенного управления Сергея Епифанова, в этом году помело составляет 35% от общего объёма и занимает первое место в рейтинге поставок экзотических фруктов. На втором месте киви (ввезено более 660 тонн), на третьем – манго (56 тонн).Всего же, как отмечают в ведомстве, с начала года на Урал привезли порядка 2000 тонн экзотических фруктов. Чаще всего их привозят из Китая. Мероприятие для возрастной категории 18+