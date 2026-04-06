Школу №22 в Верхней Пышме хотят превратить из советского здания в современный комплекс

«Верхняя Пышма динамично развивается. Важная задача, чтобы жители города могли создавать семьи и растить детей в достойных условиях»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Советское здание школы №22 в Верхней Пышме, реконструкция которой началась в 2024 году, хотят превратить в современный образовательный комплекс.Как отметил депутат областного Заксобрания Алексей Свалов, проверявший ремонт вместе с директором по персоналу АО «Уралэлектромедь» Дмитрием Галенковским, несмотря на скромные условия эта школа неоднократно входила в ТОП-100 лучших школ России и стала стартовой площадкой для проекта «Инженерные классы» – её опыт в дальнейшем переносили на другие школы в рамках нацпроекта «Кадры».На данный момент подрядчик ООО «ЭнергоКомплекс» уже завершил монтаж кровли, выполнил остекление. Сейчас продолжается прокладка инженерных сетей. Завершить реконструкцию собираются в 2027 году.Здание рассчитано на 1225 учеников в одну смену: 49 классов по 25 мест. Также там запланированы зоны для маломобильных детей с лифтами, шумоизолированный музыкальный кабинет, два зрительных зала и пространства для творчества.Мероприятие для возрастной категории 18+