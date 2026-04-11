В Екатеринбурге может стать больше безопасных от электросамокатов зон
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге планируют увеличить количество зон, свободных от электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Городские власти сообщили о подготовке нового соглашения с ограничениями для кикшеринговых компаний.
Также «запретную зону» планируют создать в квадрате центральных улиц: Вайнера – Горького – Пушкина – Малышева – Вайнера.
Кроме этого, ограничения на движение на СИМ со скоростью не более 20 километров в час могут ввести:
– улица Вайнера, от проспекта Ленина до Антона Валека;
– улица Маршала Жукова, от проспекта Ленина до Антона Валека;
– улица Грибоедова, от Инженерной до переулка Углового.
Ещё ограничения на движение со скоростью до 10 километров в час планируют добавить в Преображенском парке (не считая пространства полного запрета СИМ, и на аллее по улице Посадской, от Ясной до Белореченской.
Новые соглашение также запрещает оставлять электросамокаты:
– по четной стороне улицы Мамина-Сибиряка, от Энгельса до Карла Маркса;
– по улице Вайнера, от проспекта Ленина до Антона Валека;
– по улице Маршала Жукова, от проспекта Ленина до Антона Валека.
Таким образом, количество зон, где запрещено парковать электросамокате, увеличится до 13.
Полный список с утверждённым и планируемыми ограничениями можно найти тут.
«Одним из главных решений может стать расширение перечня зон полного запрета пользования электросамокатами до 22. К девяти уже имеющимся участкам будут добавлены, например, парк XXII Партсъезда, Харитоновский сад, улицы вокруг Екатеринбургского зоопарка и Исторический сквер»,
–сообщили Вечерним ведомостям в мэрии.
