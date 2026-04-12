В Екатеринбурге подростки скинули электросамокат с моста на оживлённую магистраль
Кадр из видео: «Екатеринбург. Главное»
В Екатеринбурге группа подростков сбросила электросамокат с пешеходного моста над улицами Репина и Гурзуфской.
Кадры опубликовал близкий к мэрии канал «Екатеринбург. Главное». На видео видно, как электросамокат падает на крышу проезжающего под мостом автобуса, а затем – на проезжую часть.
Известно, что это произошло 11 апреля в 18.52.
В полиції этот случай пока не комментировали.
Кадры опубликовал близкий к мэрии канал «Екатеринбург. Главное». На видео видно, как электросамокат падает на крышу проезжающего под мостом автобуса, а затем – на проезжую часть.
«Скидывает самокат с моста на оживлённую магистраль и убегают в сторону улицы Токарей»,
– пишет ресурс.
Известно, что это произошло 11 апреля в 18.52.
В полиции этот случай пока не комментировали.
В Первоуральском округе обустраивают временный объезд после разрушения моста из-за паводка
12 апреля 2026
12 апреля 2026
На дороге в Екатеринбурге погиб житель Первоуральска
07 апреля 2026
07 апреля 2026
В Екатеринбурге на три дня закроют участок улицы Гоголя
09 апреля 2026
09 апреля 2026
СМИ сообщают о смерти 12‑летней школьницы под Первоуральском
09 апреля 2026
09 апреля 2026