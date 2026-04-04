В Свердловской области из-за паводка ограничено транспортное сообщение с 21 населённым пунктом

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В Свердловской области, как сообщает Департамент информационной политики региона, в нескольких муниципалитетах зафиксированы подтопления приусадебных участков, мостов и участков дорог, ограничено транспортное сообщение с рядом населённых пунктов.Всего в регионе затоплено 8 мостов, один мост разобран на период половодья, а также подтоплен один участок дороги. Временные ограничения затронули транспортное сообщение с 21 населённым пунктом. В пяти населённых пунктах подтоплены 30 приусадебных участков, включая один частный дом и два садовых участка. В департаменте уточнили, что для обеспечения жизнедеятельности в пострадавших территориях сформированы запасы продуктов питания и медикаментов, работает телефонная связь.В Талицком муниципальном округе в селе Яр уровень воды в реке Пышма за сутки снизился на 11 см и составляет 606 см. Разобран мост через реку у села Яр, ограничено сообщение с деревнями Заречная и Заселина. В Байкаловском районе в сёлах Елань и Городище уровень воды в реке Ница за сутки вырос на 20 см и достиг 623 см, закрыто движение по низководным мостам, организованы лодочные и паромные переправы.В Туринском муниципальном округе в сёлах Жуковское и Липовское уровень воды в реке Тура вырос на 27 см, подтоплены низководные мосты и ограничено сообщение с рядом населённых пунктов, организованы лодочные переправы. В Ирбитском муниципальном округе в деревне Гуни уровень воды в реке Ница поднялся на 14 см и составляет 590 см при неблагоприятных отметках 620 и 740 см, подтоплен мост и ограничено сообщение с деревней Юдина.В ряде территорий продолжается локальное подтопление приусадебных участков и дорог. В Первоуральске в посёлке Билимбай подтоплены 11 участков и один частный дом, в Староуткинске остаются подтопленными 4 участка, в посёлке Сагра в Верхней Пышме также зафиксированы подтопления. В Ирбите уровень воды в реке Ница вырос на 10 см и достиг 600 см, подтоплены 9 приусадебных участков.