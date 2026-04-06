На фестиваль уличного искусства «Стенограффия» в Екатеринбурге ищут волонтёров
Фото предоставлено организаторами
Команда фестиваля уличного искусства «Стенограффия» объявила о наборе волонтёров. Принимать в ряды добровольцев готовы молодых людей от 15 лет.
Волонтёрам предстоит помогать художникам с арт-объектами и организацией мероприятия, а также выполнять другие задачи.
«На самом деле, мы сами не знаем, что может случиться завтра: нужно будет охранять гигантский пельмень или собирать артефакты для эскиза. У наших художников и организаторов богатая фантазия»,
– признаются организаторы.
Всему необходимому волонтёров обещают обучить.
Заполнить анкету можно здесь. Сделать это нужно до 17 апреля включительно. Мероприятие для возрастной категории 18+
