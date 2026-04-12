В Свердловской области в марте нашли живыми 88 пропавших человек





— отмечают добровольцы На поиске важен абсолютно каждый, даже если у вас пока нет опыта, знаний, подходящей для поисков одежды. В отряде действует огромное количество направлений, о которых мы готовы рассказать каждому, кто хотел бы помогать искать пропавших, но пока не знает, как именно. Звоните на горячую линию: 8800-700-54-52, будьте с нами!

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Свердловской области в марте поступило 117 заявок на поиск пропавших людей. Из них 88 человек удалось найти живыми, ещё четверо были обнаружены погибшими. В 11 случаях поиски продолжаются. Такие данные привели в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Свердловской области.Также за месяц удалось установить личности трёх человек, в трёх случаях были найдены родственники пропавших. Шесть заявок остались неподтверждёнными. По словам добровольцев, март остаётся периодом, когда активный сезон поисков в природной среде ещё не начался, однако число пропавших заметно увеличивается по сравнению с зимними месяцами.В отряде отмечают, что среди заявок были обращения о людях, ушедших на рыбалку или прогулки у водоёмов. «Мы оказались бессильны», — пишут в отряде. Добровольцы напоминают о необходимости соблюдать правила безопасности, даже в знакомых местах.С наступлением весны поисковые работы всё чаще проходят за пределами населённых пунктов. В штабе продолжается подготовка новых участников, налаживается взаимодействие с различными службами, обновляется оборудование. При этом, как подчёркивают в отряде «ЛизаАлерт» Свердловской области, отряду всегда нужны люди.Мероприятие для возрастной категории 18+