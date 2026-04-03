В аэропорту Кольцово задержали 30 килограммов товаров китайской медицины

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В аэропорту Кольцово таможенники задержали иностранного пассажира, прибывшего рейсом из Харбина. В зоне «зеленого» коридора инспекторы обнаружили в его багаже медицинские приборы с комплектующими, товары для акупунктуры и препараты традиционной китайской медицины. Общий вес груза превысил 30 килограммов.Как сообщили в Уральском таможенном управлении, товары находились в трёх чемоданах. Пассажир пояснил, что работает в одной из клиник Тюмени, где применяют методы традиционной китайской медицины, и вёз эти предметы для профессионального использования.По словам начальника таможенного поста «Аэропорт Кольцово» Сергея Боровика, ассортимент и объём продукции указывают на то, что она не предназначена для личного пользования и подлежит обязательному декларированию. В отношении мужчины возбудили дело об административном правонарушении.После оценки стоимости товаров ему может грозить штраф в размере от 50% до 200% их стоимости.Мероприятие для возрастной категории 18+