В аэропорту Кольцово задержали 30 килограммов товаров китайской медицины

12.27 Воскресенье, 12 апреля 2026
Фото: Уральское таможенное управление
В аэропорту Кольцово таможенники задержали иностранного пассажира, прибывшего рейсом из Харбина. В зоне «зеленого» коридора инспекторы обнаружили в его багаже медицинские приборы с комплектующими, товары для акупунктуры и препараты традиционной китайской медицины. Общий вес груза превысил 30 килограммов.

Как сообщили в Уральском таможенном управлении, товары находились в трёх чемоданах. Пассажир пояснил, что работает в одной из клиник Тюмени, где применяют методы традиционной китайской медицины, и вёз эти предметы для профессионального использования.

По словам начальника таможенного поста «Аэропорт Кольцово» Сергея Боровика, ассортимент и объём продукции указывают на то, что она не предназначена для личного пользования и подлежит обязательному декларированию. В отношении мужчины возбудили дело об административном правонарушении.

После оценки стоимости товаров ему может грозить штраф в размере от 50% до 200% их стоимости.


Дарья Суродина © Вечерние ведомости
Похожие материалы
17 килограммов насвая не пропустили таможенники Кольцово
03 апреля 2026
Екатеринбургские таможенники изъяли почти шесть тонн автозапчастей на продажу
09 апреля 2026
Из Екатеринбурга запустят прямые рейсы в Астрахань, Грозный и Ставрополь летом
11 апреля 2026
Тонны «больных» томатов из Казахстана уничтожат в Екатеринбурге
09 апреля 2026

Общественника из Красноуфимска оштрафовали по статье о неуважении к власти из-за пересланного видео

Лингвистическая экспертиза пришла к выводу, что Андрей Баженов выражается в недопустимой форме
12:35 В Свердловской области ожидается потепление до 16° с последующим похолоданием
12:27 В аэропорту Кольцово задержали 30 килограммов товаров китайской медицины
11:57 Два жителя Свердловской области вернулись из украинского плена
11:38 В Свердловской области за сутки потушили девять пожаров и спасли 20 человек
17:20 В Свердловской области число укусов клещей превысило средние показатели
16:28 Госавтоинспекция на трассе Екатеринбург — Серов сопроводила задыхающегося ребёнка в больницу
16:16 В Свердловской области из-за паводка ограничено транспортное сообщение с 21 населённым пунктом
15:43 СК расследует преступления 90-х в Нижнем Тагиле: убийства, вымогательства и организация проституции
14:11 Из Екатеринбурга запустят прямые рейсы в Астрахань, Грозный и Ставрополь летом
13:53 Неоплаченные сотни рублей за каршеринг в Екатеринбурге обернулись штрафом на сотни тысяч
13:35 12 апреля в Свердловской области ограничат движение из-за крестных ходов
13:17 Жителям Свердловской области советуют заранее проверить загранпаспорта перед отпуском
12:43 Смог накроет Свердловскую область в течение двух суток
11:24 В Свердловской области за сутки произошло почти 200 ДТП, есть погибший
22:19 В Кировском районном суде Екатеринбурга завёлся хвостатый «сотрудник»
20:57 На заснеженной дороге в Невьянском районе погиб человек
20:46 На перегоне Салка легковой автомобиль попал под электричку
20:05 Находившийся на вентиляции лёгких ребёнок умер в Екатеринбурге
19:19 Главный автоинспектор Екатеринбурга озвучил «самокатную» статистику
18:43 Вернувшаяся на Урал зима заставила дорожные службы ударно поработать
18:18 Снег и гололёд ожидаются в Свердловской области
17:39 Угрожавшего продавцу пистолетом жителя Серова отправили под стражу
16:58 Авито продлил бесплатную доставку в пострадавший от паводков Дагестан
16:24 Школу свердловского посёлка Зайково оштрафовали за стрельбу в классе
15:49 «Антитеррор Урал» предупредил об ответственности за участие в протестных акциях
15:04 Четыре года колонии получил экс-сотрудник нижнетагильской ИК-12 за превышение полномочий
