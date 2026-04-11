Возрастное ограничение 18+
Суд обязал «ГАЗЭКС» выплатить 3 млн рублей матери утонувшего в яме мальчика в Талице
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Свердловский областной суд обязал АО «ГАЗЭКС» выплатить 3 миллиона рублей компенсации матери девятилетнего мальчика, утонувшего в яме с водой, выкопанной для прокладки газораспределительных сетей.
В итоге судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда оставила решение в силе.
Напомним, трагедия произошла 4 ноября 2024 года. Мальчик упал в яму глубиной почти два метра, заполненную грунтовыми и сточными водами, и не смог выбраться.
27 февраля 2025 года Талицкий районный суд признал виновным субподрядчика – индивидуального предпринимателя – и назначил ему два года лишения свободы условно.
Позже мама мальчика обратилась в суд Каменска-Уральского с иском к «ГАЗЭКС» о взыскании 3 миллионов рублей компенсации. Суд удовлетворил требования в полном объёме. Ответчик обжаловал решение, настаивая, что субподрядчик не согласовывал работы с компанией. В «ГАЗЭКС» подчёркивали, что договор субподряда был заключён генподрядчиком (ООО «Екатеринбурггаз-С») без уведомления и их вины, как застройщика, нет.
Однако областной суд указал, что именно АО «ГАЗЭКС» выполняло функции заказчика-застройщика спорного объекта.
«По закону застройщик несет ответственность за вред, причиненный вследствие недостатков строительных работ, независимо от того, выполнялись они силами самого застройщика или привлеченными подрядчиками»,
– пояснили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области.
В итоге судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда оставила решение в силе.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Неоплаченные сотни рублей за каршеринг в Екатеринбурге обернулись штрафом на сотни тысяч
11 апреля 2026
11 апреля 2026
Житель Сосьвы отсудил у государства 570 тысяч рублей за незаконное уголовное преследование
09 апреля 2026
09 апреля 2026