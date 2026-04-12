Свердловчан просят оглянуться в храмах, чтобы помочь найти пропавшего

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В Свердловской области продолжаются поиски Ильина (Фролова) Вячеслава Владимировича, который пропал 8 апреля. С тех пор он не выходит на связь, его местонахождение неизвестно. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» Свердловской области.По информации добровольцев, мужчина нуждается в медицинской помощи и может быть дезориентирован, не понимая, где находится. Отмечается, что Вячеслав любит храмы и в поисках спокойствия может оказаться в любой церкви, монастыре или храме региона.В преддверии Пасхи волонтёры просят жителей обратить особое внимание на людей, находящихся в храмах и рядом с ними. В этот период многие посещают церкви, и любая встреча может оказаться значимой для поисков. Также если есть возможность можно оставить ориентировку в церковных лавках.Приметы мужчины: рост 175 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза серые.Как уточнили в «ЛизаАлерт» Свердловской области, при появлении информации о возможном местонахождении мужчины просят сообщить на горячую линию отряда 88007005452 или по номеру 112. Дополнительно можно связаться с инфоргом поиска Юлией по телефону 89222144527.Мероприятие для возрастной категории 18+