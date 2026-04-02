СК расследует преступления 90-х в Нижнем Тагиле: убийства, вымогательства и организация проституции

15.43 Суббота, 11 апреля 2026
Фото: СУ СК России по Свердловской области
Следователи возбудили уголовное дело в отношении пяти местных жителей, сообщили в СУ СК России по Свердловской области. В зависимости от роли каждого они подозреваются в создании и участии в преступном сообществе по ч. 1 и ч. 2 ст. 210 УК РФ. Кроме того, одному из указанных фигурантов предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «з» ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство двух лиц) и ст. 15, п. «з» ст. 102 УК РСФСР (покушение на умышленное убийство).

По версии следствия, житель Нижнего Тагила совместно с другими фигурантами создал устойчивое и структурированное преступное сообщество, распределив роли между участниками. В СУ СК России по Свердловской области уточнили, что группа действовала с 1997 года и была ориентирована на системное совершение тяжких и особо тяжких преступлений, включая вымогательства и организацию занятия проституцией, в том числе с участием несовершеннолетних.

По данным следствия, деятельность сообщества продолжалась до ноября 2025 года, когда были задержаны и арестованы его предполагаемые лидеры. Также одному из фигурантов предъявлено обвинение в убийстве двух мужчин и покушении на убийство женщины, совершённых в августе 1994 года на городском пляже Нижнетагильского пруда.

Проведены осмотры мест происшествий, обыски по адресам проживания фигурантов, допрошены свидетели и назначены судебные экспертизы. Следственные действия продолжаются, устанавливаются возможные соучастники и дополнительные эпизоды преступной деятельности.

Обновлено: «Также проверяется имеющаяся оперативная информация о наличии иных возможных соучастников преступного сообщества и других преступных эпизодов. У оперуполномоченных есть основания предполагать, что, возможно, не все пострадавшие от рук ОПС люди написали соответствующие заявления в правоохранительные органы. Сейчас, когда фигуранты громкого дела находятся под стражей, это можно сделать, обратившись в ОБОП УУР свердловского главка МВД», — сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Дарья Суродина © Вечерние ведомости
