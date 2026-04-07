Школьник из Екатеринбурга стал победителем Всероссийской олимпиады по физике

14.13 Воскресенье, 12 апреля 2026
Фото: пресс-служба СИБУР
Финал Всероссийской олимпиады по физике прошёл с 5 по 11 апреля, в котором приняли участие 500 старшеклассников из 68 регионов России. Участники выполняли задания двух туров: практического, где требовалось продемонстрировать навыки работы с оборудованием, и теоретического, ориентированного на решение сложных задач и комплексный анализ.

Как сообщила пресс-служба нефтегазохимической компании СИБУР, победителем среди десятиклассников стал школьник из Екатеринбурга Дмитрий Стрельников. Он обучается в Специализированном учебно-научном центре УрФУ имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. Также он победил в теоретическом туре среди участников своего класса.

Победителями среди других классов стали Семён Колесников из Москвы (9 класс) и Артём Еремин из Калининграда (11 класс). Диплом победителя даёт право поступления в ведущие российские вузы по профильному направлению без вступительных испытаний.

В рамках просветительской программы финала прошёл паблик-ток «Физика будущего: формула инноваций», организованный при участии СИБУР. В обсуждении приняли участие учёные-физики, которые рассмотрели востребованные разработки, включая использование полимеров и технологии в медицине. Также для участников была представлена выставка «СИБУР.Дом Полимеров».


Дарья Суродина © Вечерние ведомости
23:38 В Верховном Суде заявили, что управляющие компании должны полностью возмещать ущерб за плохие услуги
18:32 До 8 марта на Авито будет идти «Хватамба»
16:18 Эксперты Авито рассказали о тенденциях рынка сельхозтехники на выставке AGRAVIA-2026
14:09 Авито продлил срок приёма заявок в «ПредприниМаму»
13:30 На Авито нашли работу для смешариков
17:34 Предприниматели поделились формулами успеха в подкасте «Решено» от Авито
16:34 Авито и «Ёлки 12» запустили проект в поддержку пожилых людей
14:09 Количество заказов с доставкой на Авито за год выросло на 30%
17:07 «Авито Авто»: ИИ меняет автобизнес, 85% ищут машины онлайн
17:18 88% российских юристов используют ИИ в работе
16:30 Для мам-предпринимательниц запустили бесплатную программу «ПредприниМама»
12:54 Зимние холода увеличили продажи пауэрбанков на треть
17:12 Авито Работа провела сессию «Рабочий – класс!» на Всероссийском кадровом форуме
17:03 «Зумеры» стали чаще выбирать рабочие специальности
13:56 «Авито Авто» и звезда «Тачки на прокачку» Xzibit обновляют легендарную «Волгу»
15:38 Россияне потратили свыше 11 млрд рублей на онлайн-распродаже
16:30 «Авито» вводит систему верификации приютов и зооволонтеров
13:01 Авито присоединилась к российскому Альянсу в сфере искусственного интеллекта
11:47 На Авито Авто внедрили автоматическое распознавание госномеров при подаче объявлений
10:10 Спрос на специалистов с навыками ИИ в России вырос почти вдвое
11:28 Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям, Центра клиентского серивиса и логистики Авито
14:23 Авито Услуги и партнёры объявили о старте просветительской инициативы «Безопасный ремонт»
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
