Школьник из Екатеринбурга стал победителем Всероссийской олимпиады по физике

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Финал Всероссийской олимпиады по физике прошёл с 5 по 11 апреля, в котором приняли участие 500 старшеклассников из 68 регионов России. Участники выполняли задания двух туров: практического, где требовалось продемонстрировать навыки работы с оборудованием, и теоретического, ориентированного на решение сложных задач и комплексный анализ.Как сообщила пресс-служба нефтегазохимической компании СИБУР, победителем среди десятиклассников стал школьник из Екатеринбурга Дмитрий Стрельников. Он обучается в Специализированном учебно-научном центре УрФУ имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. Также он победил в теоретическом туре среди участников своего класса.Победителями среди других классов стали Семён Колесников из Москвы (9 класс) и Артём Еремин из Калининграда (11 класс). Диплом победителя даёт право поступления в ведущие российские вузы по профильному направлению без вступительных испытаний.В рамках просветительской программы финала прошёл паблик-ток «Физика будущего: формула инноваций», организованный при участии СИБУР. В обсуждении приняли участие учёные-физики, которые рассмотрели востребованные разработки, включая использование полимеров и технологии в медицине. Также для участников была представлена выставка «СИБУР.Дом Полимеров».Мероприятие для возрастной категории 18+