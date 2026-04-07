С ножом-расчёской пришла женщина в Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге
Фото: ГУФССП по Свердловской области
В Екатеринбурге судебные приставы изъяли у посетительницы Центрального окружного военного суда расчёску, в которой был спрятан нож.
Как сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе регионального ГУФССП, женщина рассказала о наличии у неё запрещённого предмета после разъяснительной беседы о правилах пребывания в суде.
«Опасный предмет был изъят сотрудниками службы судебных приставов и помещён на временное хранение. После завершения судебного заседания, при выходе из здания суда, предмет был возвращён владелице»,
– сказали в пресс-службе.
