С ножом-расчёской пришла женщина в Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге





– сказали в пресс-службе. «Опасный предмет был изъят сотрудниками службы судебных приставов и помещён на временное хранение. После завершения судебного заседания, при выходе из здания суда, предмет был возвращён владелице»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге судебные приставы изъяли у посетительницы Центрального окружного военного суда расчёску, в которой был спрятан нож.Как сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе регионального ГУФССП, женщина рассказала о наличии у неё запрещённого предмета после разъяснительной беседы о правилах пребывания в суде.Мероприятие для возрастной категории 18+