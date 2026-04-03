Неоплаченные сотни рублей за каршеринг в Екатеринбурге обернулись штрафом на сотни тысяч

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге разбирательство из-за небольшой задолженности за каршеринг привело к взысканию крупной суммы. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Свердловской области, Кировский районный суд удовлетворил иск компании к 37-летнему жителю города и обязал его выплатить более 288 тысяч рублей.Изначально речь шла о неполной оплате поездки. Мужчина арендовал автомобиль 8 февраля 2024 года, но из 1047 рублей за поездку оплатил только 390 рублей. Оставшиеся 657 рублей так и не были внесены, после чего на сумму начали начисляться пени в соответствии с договором.В ходе судебного разбирательства выяснилось, что автомобиль был передан нетрезвому знакомому арендатора. Машину остановили сотрудники Госавтоинспекции, а водителя привлекли к административной ответственности.По условиям сервиса за передачу управления лицу в состоянии опьянения предусмотрен штраф 220 тысяч рублей, за задержание автомобиля начислено ещё 55 тысяч рублей. Кроме того, суд учёл 657 рублей основного долга по аренде, 3 307 рублей неустойки и 9 369 рублей судебных расходов. В итоге общая сумма взыскания составила 288 333 рубля.Мероприятие для возрастной категории 18+