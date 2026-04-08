В Первоуральском округе обустраивают временный объезд после разрушения моста из-за паводка

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В Первоуральском муниципальном округе ведутся работы по обустройству временного объезда у посёлка Перескачка, где 7 апреля была повреждена правая сторона моста из-за паводка. Об этом сообщил телеграм-канал губернатора Свердловской области Дениса Паслера.После инцидента дорожные службы приняли меры для обеспечения безопасного движения легкового транспорта по мосту. В настоящее время специалисты обустраивают временный объезд, чтобы сохранить транспортную доступность для местных жителей.На объекте ведутся земляные работы и монтаж водопропускных труб. После этого планируется отсыпка скальным грунтом и укладка железобетонных плит для временной схемы движения.Капитальный ремонт моста начнут после подготовки проектной документации. По информации из поста, её разработка ожидается к ноябрю, после чего подрядчики смогут приступить к основным работам.Мероприятие для возрастной категории 18+