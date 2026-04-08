Возрастное ограничение 18+
В Первоуральском округе обустраивают временный объезд после разрушения моста из-за паводка
Фото: телеграм-канал «Денис Паслер»
В Первоуральском муниципальном округе ведутся работы по обустройству временного объезда у посёлка Перескачка, где 7 апреля была повреждена правая сторона моста из-за паводка. Об этом сообщил телеграм-канал губернатора Свердловской области Дениса Паслера.
После инцидента дорожные службы приняли меры для обеспечения безопасного движения легкового транспорта по мосту. В настоящее время специалисты обустраивают временный объезд, чтобы сохранить транспортную доступность для местных жителей.
На объекте ведутся земляные работы и монтаж водопропускных труб. После этого планируется отсыпка скальным грунтом и укладка железобетонных плит для временной схемы движения.
Капитальный ремонт моста начнут после подготовки проектной документации. По информации из поста, её разработка ожидается к ноябрю, после чего подрядчики смогут приступить к основным работам.
Мероприятие для возрастной категории 18+
Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
