Госавтоинспекция на трассе Екатеринбург — Серов сопроводила задыхающегося ребёнка в больницу

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Сотрудники Госавтоинспекции Свердловской области помогли срочно доставить 6-летнего ребёнка с признаками удушья в больницу, сообщили в ведомстве. Случай произошёл 28 марта на 86-м километре трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов.Во время патрулирования к инспекторам из МО МВД России «Невьянский» подъехала машина. Из неё вышли взволнованные родители и попросили помощи. Они рассказали, что их сыну стало плохо, ему трудно дышать, и его нужно как можно быстрее доставить в больницу.Полицейские оценили состояние ребёнка как тяжёлое и решили не терять время. Мальчика и его мать пересадили в служебный автомобиль и с включёнными проблесковыми маячками и сиреной быстро доставили в медицинское учреждение. Там ребёнка сразу передали врачам для оказания помощи.