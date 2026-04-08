Госавтоинспекция на трассе Екатеринбург — Серов сопроводила задыхающегося ребёнка в больницу
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
Сотрудники Госавтоинспекции Свердловской области помогли срочно доставить 6-летнего ребёнка с признаками удушья в больницу, сообщили в ведомстве. Случай произошёл 28 марта на 86-м километре трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов.
Во время патрулирования к инспекторам из МО МВД России «Невьянский» подъехала машина. Из неё вышли взволнованные родители и попросили помощи. Они рассказали, что их сыну стало плохо, ему трудно дышать, и его нужно как можно быстрее доставить в больницу.
Полицейские оценили состояние ребёнка как тяжёлое и решили не терять время. Мальчика и его мать пересадили в служебный автомобиль и с включёнными проблесковыми маячками и сиреной быстро доставили в медицинское учреждение. Там ребёнка сразу передали врачам для оказания помощи.
Во время патрулирования к инспекторам из МО МВД России «Невьянский» подъехала машина. Из неё вышли взволнованные родители и попросили помощи. Они рассказали, что их сыну стало плохо, ему трудно дышать, и его нужно как можно быстрее доставить в больницу.
Полицейские оценили состояние ребёнка как тяжёлое и решили не терять время. Мальчика и его мать пересадили в служебный автомобиль и с включёнными проблесковыми маячками и сиреной быстро доставили в медицинское учреждение. Там ребёнка сразу передали врачам для оказания помощи.
