В свердловском посёлке Билимбай погиб мужчина на квадроцикле
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Вчера, около 17.00, в Первоуральском районе Свердловской области в посёлке Билимбай у дома №98 по улице Бахчиванджи перевернулся 50-летний мужчина на квадроцикле. В результате ДТП он погиб.
По предварительным данным, мужчина не справился с управлением при проезде затяжного поворота.
«Установлено, что погибший был местным жителем. Он имел право управления данным типом транспортного средства и в момент аварии находился в мотошлеме»,
– сообщили в областном УГИБДД.
