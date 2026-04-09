В свердловском посёлке Билимбай погиб мужчина на квадроцикле





сообщили в областном УГИБДД. «Установлено, что погибший был местным жителем. Он имел право управления данным типом транспортного средства и в момент аварии находился в мотошлеме»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера, около 17.00, в Первоуральском районе Свердловской области в посёлке Билимбай у дома №98 по улице Бахчиванджи перевернулся 50-летний мужчина на квадроцикле. В результате ДТП он погиб.По предварительным данным, мужчина не справился с управлением при проезде затяжного поворота.Мероприятие для возрастной категории 18+