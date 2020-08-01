В страшном ДТП на Урале погибли четыре человека

16:31 | 21.08.2020

Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Сегодня, 21 августа, на 103 км автодороги Екатеринбург-Шадринск-Курган произошла авария с участием двух автомобилей. Есть погибшие и пострадавшие.



По предварительным данным, водитель Hyundai неправильно выбрал скорость на мокрой дороге во время дождя, допустил занос транспортного средства, в результате чего автомобиль выбросило на встречку, где произошло столкновение с Peugeot.



В ДТП в Hyundai погиб водитель-мужчина и женщина-пассажир. Также в салоне находится ребёнок 2-3 лет – его госпитализировали. Водитель Peugeot и двое детей (9 и 4 лет) госпитализированы в больницу с травмами различной степени тяжести. Две женщины-пассажирки погибли.



В Peugeot находилась семья из Екатеринбурга, которая возвращалась с отдыха домой. В другом автомобиле, по предварительным данным, также находились члены одной семьи.



«На место серьёзной аварии для установления обстоятельств выехали руководители Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области во главе с начальником Алексеем Кисляковым» - сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»