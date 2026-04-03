Возрастное ограничение 18+

Екатеринбург обогнал Петербург по оценке домов и ЖК жителями

19.03 Четверг, 9 апреля 2026
Фото: Владимир Задумин
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Команда аналитиков «Авито Недвижимости» проанализировала около 750 тысяч отзывов, которые владельцы и арендаторы оставили на страницах домов и жилых комплексов за последний год, и выяснила, как в разных городах люди оценивают своё жильё.

Так, средняя оценка дома или ЖК по России составляет 4,55 балла из 5. Большинство местных жителей ставят пятёрки (75%) и четвёрки (15%), а тройки и ниже встречаются значительно реже. Опрос платформы показал, что около половины россиян (50%) готовы оставить отзыв о своём доме или ЖК, причём среди людей до 24 лет таковых уже 52%.

Ещё 80% опрошенных изучают отзывы жителей при выборе квартиры, используя их как дополнительный источник информации о качестве дома и инфраструктуры.

Отзывы помогают увидеть, что обычно не удаётся понять по описанию в объявлении или за короткий визит: атмосферу дома, отношение соседей, работу управляющей компании и загруженность парковки. На страницах домов с отзывами пользователи проводят в среднем на 14% больше времени, чем у объектов без них. Обычно россияне пишут лаконичные комментарии, но встречаются и развернутые «эссе»: самый длинный отзыв, оставленный жителем дома в Московской области, насчитывает 2509 символов (около 414 слов).

«Чаще всего в отзывах пишут о тех деталях, которые напрямую влияют на повседневный комфорт. Это звукоизоляция и толщина стен, отношения между соседями, чистота и состояние подъезда, наличие и состояние детских площадок, озеленение двора и близость парков. Многие обращают внимание на бытовую инфраструктуру: например, упоминают наличие пунктов выдачи заказов маркетплейсов прямо в доме. Всё это помогает дополнить данные о квартире из карточки объявления информацией от местных и понять, насколько комфортной будет жизнь в новой среде», – отметил Сергей Ерёмкин, управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости».

Жители Москвы составляют наибольшую долю отзывов (12% от общего числа по домам и ЖК на платформе), далее следуют Санкт‑Петербург (8%), Московская область (7%), Краснодарский край (5%), а также Свердловская, Самарская, Ростовская, Челябинская области и Республика Башкортостан (по 3% каждый регион). Всего на «Авито Недвижимости» представлены около 4,7 тысяч населённых пунктов с отзывами, в 100 из них насчитывается более 1000 отзывов, а в шести городах – Москве, Санкт‑Петербурге, Краснодаре, Екатеринбурге, Новосибирске и Казани – свыше 10 000 отзывов в каждом.

Наиболее высокие средние оценки своих домов и ЖК оставляют жители Кавказа. В Кабардино‑Балкарии рейтинг достигает 4,7 балла, в Дагестане – 4,66, в Чувашии – 4,65, а также по 4,64 балла в Мордовии, Бурятии и Кировской области, 4,63 – в Тюменской области.

Среди городов‑миллионников самые довольные жители живут в Омске (4,59), а также – в равной степени – в Перми и Краснодаре (4,57). Далее идут Краснодар (4,57), Челябинск, Казань (по 4,55), Нижний Новгород (4,54), Новосибирск, Красноярск, Ростов-на-Дону (по 4,53). Замыкает топ-10 Екатеринбург (4,52). После уральской столицы идут Москва, Самара (с такой же оценкой 4,52), Воронеж (4,49), Санкт-Петербург (4,47), Волгоград (4,45) и Уфа (4,41).

Мероприятие для возрастной категории 18+

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Александр Федоров © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Оставить комментарий

Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK